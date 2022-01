God of War per PC raggiunge il picco di oltre 73.000 giocatori simultanei

God of War di Sony Santa Monica ha ricevuto molti elogi e consensi dalla critica nel corso degli anni e in molti hanno adorato la bellissima esperienza e la storia di Kratos e suo figlio, Atreus. Quando PlayStation ha annunciato che avrebbe portato il gioco su PC via Steam, naturalmente c'era molta eccitazione e aspettative.

Dopo il recente lancio del gioco su PC, il gioco è arrivato a un numero massimo di giocatori simultanei è di 73.529, in crescita davanti a giochi come Rainbow Six Siege, Terraria e FIFA 22.

Potrebbe non essere un numero grande quanto il picco di 1 milione di giocatori simultanei di Cyberpunk 2077, ma è comunque un'ottima indicazione del fatto che i giocatori PC sono soddisfatti dei giochi first party di PlayStation portati sulla piattaforma.

La cifra, come segnala VGC, è superiore a Horizon Zero Dawn, che ha raggiunto il picco di 56.557 nel giorno del suo lancio, mentre Days Gone è arrivato a quota 27.450 utenti.

Poiché si tratta di cifre solo di Steam, non includono le vendite su Epic Games Store, dove sono disponibili Days Gone, Horizon e God of War.

God of War è stato lanciato su PS4 nell'aprile 2018 e ha venduto 19,5 milioni di copie fino ad agosto 2021, secondo Sony. Il suo sequel, God of War Ragnarök, uscirà su PS4 e PS5 nel 2022.

Sebbene questo porting sia stato gestito principalmente dallo studio canadese Jetpack Interactive, i creatori originali del gioco presso Santa Monica Studio hanno contribuito a supervisionare il progetto. Uno sviluppatore senior ha rivelato che il porting per PC di God of War era in sviluppo da almeno due anni.

