God of War per PC è semplicemente un 'porting sensazionale' nell'analisi di Digital Foundry

Si è detto molto su God of War su PC, ma molti giocatori potrebbero aspettare l'opinione di Digital Foundry. Gli esperti non nascondono la loro ammirazione per la nuova versione e, a loro avviso, Sony Santa Monica, in collaborazione con uno studio partner Jetpack, ha sviluppato un porting sensazionale che migliora davvero l'esperienza rispetto all'originale.

In God of War su PC sono disponibili impostazioni grafiche "originali", che corrispondono alla versione PlayStation 4 del gioco e permettono di verificare cosa esattamente è stato migliorato in modo interessante. Alex Battaglia afferma: "Il miglioramento più evidente sono le ombre. In un gioco per console, le ombre del sole possono essere visualizzate a una risoluzione abbastanza bassa, a volte dando un aspetto sfocato. L'aumento della qualità delle ombre riduce questo effetto, riduce lo stuttering e supporta persino i dettagli del substrato. Il secondo miglioramento visivo più evidente è la qualità della geometria, il che significa dettagli più fini e oggetti più arrotondati rispetto all'originale console".

Nel corso dell'analisi, è possibile vedere molti miglioramenti, che ovviamente dipendono in gran parte dal tipo di PC un giocatore possiede. Digital Foundry conferma inoltre che i giocatori noteranno facilmente una migliore qualità delle texture poiché la grafica non viene più elaborata dal checkerboard rendering. Tuttavia c'è un problema di VRAM che potrebbe portare ad aumento fino a 7,2 GB con il 4K nativo al massimo. Per ovviare a ciò è possibile abbassare l'impostazione della qualità delle texture su Originale, che comunque non va ad inficiare nella qualità del gioco.

Digital Foundry incoraggia anche a giocare con le impostazioni, che sono ben sviluppate per poter adattare il gioco in base al tipo di PC che avete: in questo caso è possibile ottenere un gameplay molto piacevole e fluido. Il video che potete visionare qui sopra mostra le diverse impostazioni.

