God of War su PC meraviglioso ma nelle recensioni di Steam tutti vogliono Bloodborne

Dopo il recente lancio di God of War su PC, i giocatori di Steam stanno accedendo alla sezione delle recensioni per richiedere che anche Bloodborne venga portato sulla piattaforma. Sappiamo che il titolo di FromSoftware rimane esclusiva PS4 dal 2017, ma con un numero sempre più grande di giochi Sony in arrivo su PC, i giocatori stanno sperando nell'arrivo di Bloodborne.

Ad accorgersi di questa richiesta è l'utente Twitter "Dolphininspace" il quale ha pubblicato una recensione Steam in cui si legge: "Quanti altri di questi giochi devo acquistare prima di vedere Bloodborne?". Da allora, varie recensioni hanno utilizzato Steam per richiedere Bloodborne: "E' fantastico. Quando avremo Bloodborne?" afferma un altro.

In questo periodo ci sono stati alcuni leak che riportavano l'arrivo di Bloodborne su PC ad un certo punto, ma né Sony e nemmeno FromSoftware hanno mai confermato. Certo, God of War a pochissimi giorni dal suo lancio è riuscito a superare Days Gone e Horizon Zero Dawn nel numero di giocatori attivi; con questa richiesta sempre più pressante probabilmente Bloodborne riuscirebbe a fare il botto su Steam.

this is the top review for the god of war pc port right now, not even kidding when i say a bloodborne pc port would easily sell more copies in a year than bloodborne's first year on ps4 pic.twitter.com/7ZjIzOQlfw — me!! (@dolphininspace) January 15, 2022

Fino a quando la società non farà un annuncio ufficiale, i fan possono ripiegare sul demake PS1 di Bloodborne quasi pronto per il lancio.

Fonte: ScreenRant