God of War su PC avrebbe già venduto almeno un milione di copie

God of War è approdato su PC praticamente 10 giorni fa e senza dubbio è stato accolto calorosamente dai giocatori che aspettavano questo titolo. A quanto pare, l'ultimo gioco esclusivo PlayStation ad arrivare su Steam sta vendendo molto bene, secondo i dati di vendita su SteamSpy.

SteamSpy stima che il gioco abbia venduto tra uno e due milioni di copie. Ovviamente stiamo parlando di dati non ufficiali e di stime, dato che il sito tiene conto delle vendite basate sul numero di giocatori che possiedono il gioco. Inoltre SteamSpy si avvale solo del tracciamento dei profili pubblici, mentre i profili privati non vengono conteggiati.

Con questo in mente è possibile quindi che God of War abbia venduto ben più di un milione di copie, un vero successo per il gioco di Sony Santa Monica, senza dimenticare che il gioco è disponibile anche su Epic Games Store.

Una panoramica delle vendite per SteamSpy

God of War è disponibile su PS4 e PS5: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: DSOG