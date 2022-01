God of War grande successo su PC e domina su Steam per la seconda settimana di fila

God of War, una delle esclusive PlayStation più apprezzate, è da poco sbarcato su Steam e sembra proprio che gli utenti della piattaforma di Valve abbiano davvero apprezzato il porting.

Nella classifica settimanale delle vendite (in base ai ricavi) su Steam, God of War ha occupato per la seconda settimana di fila la prima posizione.

Anche se sono stati registrati meno giocatori in simultanea, questo non ha fatto perdere al titolo la testa della top 10 su Steam.

Dietro a God of War, troviamo Monster Hunter Rise e Ready or Not a completare il podio.

I dati della classifica sono stati riportati su ResetEra e, in questo momento God of War è sceso di alcune posizioni.

Qui sotto la classifica riportata su ResetEra.

God of War Monster Hunter Rise Ready or Not Dying Light 2: Stay Human Elden Ring Total War: Warhammer Project Zomboid Valve Index VR Kit Warm Snow Red Dead Redemption 2

L'ex esclusiva PlayStation è stata molto apprezzata dall'utenza PC e anche gli esperti di Digital Foundry ritengono che si tratti di un porting semplicemente sensazionale.

