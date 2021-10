God of War non solo PS4, il gioco sta per arrivare anche su PC!

Dopo Days Gone, Death Stranding e Horizon: Zero Dawn arriva la conferma di un nuovo gioco PlayStation in arrivo su PC, ovvero God of War. A rivelarlo è proprio Santa Monica Studio in un post sul blog ufficiale di PlayStation. Ebbene, God of War del 2018 sbarcherà su PC il 14 gennaio 2022.

"Il nostro obiettivo principale era esaltare i meravigliosi contenuti sviluppati dal team e sfruttare il potente hardware del PC per plasmare una versione di God of War graficamente splendida e dalle altissime prestazioni" si legge nel post. "Godetevi la visuale cinematografica senza interruzioni in tutto il suo splendore: seguite Kratos e Atreus nel loro viaggio tra i mondi con la possibilità di risoluzione 4K su dispositivi supportati e di frame rate illimitato".

La versione per PC include un'ampia gamma di preimpostazioni grafiche e di opzioni che consentiranno di perfezionare l'esperienza a seconda della configurazione. God of War per PC garantisce una qualità grafica esclusiva e mozzafiato: ombre a risoluzione più elevata, impostazione SSR avanzata e miglioramenti all'occlusione ambientale grazie a opzioni come GTAO e SSDO. Inoltre non mancherà l'integrazione completa con NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), disponibile su RTX, che consentirà di giocare a God of War a ritmi altissimi senza sacrificare impostazioni grafiche e risoluzioni in uscita più elevate.

L'acquisto di God of War per PC vi darà l'accesso ai seguenti contenuti digitali:

Set di armature Voto di morte per Kratos e Atreus

Skin per scudo Guardiano dell'esilio

Skin per scudo Brocchiero della fucina

Skin per scudo Anima elfica lucente

Skin per scudo Scudo oscuro

