God of War Ragnarok: trapelata la data d'uscita?

Uno dei titoli più attesi del 2022 è sicuramente God of War: Ragnarok, sequel dell'avventura norrena di Kratos e di suo figlio Atreus. Nonostante la delusione nel non vederlo sviluppato direttamente su PlayStation 5, il nuovo lavoro di Sony Santa Monica si configura come una delle produzioni migliori degli ultimi anni; se solo sapessimo quando arriverà.

? According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022



? Maybe it's Just Place-Holder !



? #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

A quanto pare, l'account Twitter PlayStation Game Size, dopo aver scavato a fondo nei codici dell'ultimo aggiornamento "silenzioso" del PlayStation Store, ha posto l'attenzione su una singola data, associata appunto a God of War: Ragnarok: 30 settembre 2022. Il team è un noto gruppo di dataminer, capaci di dare diverse anticipazioni come sul preload e le sue dimensioni di Horizon Forbidden West, ma è sempre bene star attenti.

Come da loro stessi annunciato, questa data non implica necessariamente l'uscita del titolo. Potrebbe semplicemente trattarsi di un placeholder, ovvero un "segnaposto" in attesa di ulteriori aggiornamenti dello store. Considerato però, l'arrivo di Horizon a febbraio e di Gran Turismo 7 a marzo, un'uscita post estate potrebbe essere molto credibile. Attendiamo aggiornamenti.