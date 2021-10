God of War Ragnarok avrà un finale 'sorprendente ma inevitabile'

In una recente intervista, il produttore di God of War Ragnarok Cory Barlog e il director Eric Williams hanno parlato dello sviluppo del gioco e di cosa i giocatori possono aspettarsi dalla storia del gioco, che sancirà la fine della saga norrena di God of War.

Parlando del finale del gioco, Eric Williams, ha rivelato che il team vuole avere un finale sorprendente ma inevitabile per la serie. Cosa significhi esattamente questo, è difficile dirlo al momento, ma sicuramente gli sviluppatori di SIE Santa Monica stanno preparando un finale davvero memorabile ed emozionante.

Come detto in una precedente intervista, God of War Ragnarok segnerà la fine della saga norrena di Kratos e figlio: nonostante il gioco non sia ancora uscito, i fan stanno già cercando indizi o ipotizzando quale sarà la prossima meta del protagonista. Uno di loro ha recentemente pubblicato un concept che vede Kratos e Atreus in Egitto.

God of War Ragnarok arriverà ufficialmente nel 2022. Il gioco non ha ancora una data di uscita specifica, ma sappiamo che arriverà sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PSU