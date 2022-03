God of War Ragnarok e Hogwarts Legacy tra i giochi più attesi del 2022 secondo uno studio

Attraverso una raccolta di dati su Google dei giochi più ricercati sull'iconico motore, uno studio ha stilato la lista di quali sono i titoli più attesi dai giocatori nel 2022.

Forse senza nessuna sorpresa, il gioco più cercato è God of War Ragnarok, con Sony Santa Monica che ha recentemente dichiarato che il gioco arriverà quest'anno. A ruota segue Hogwarts Legacy, mostrato in un lungo video gameplay circa due settimane fa.

Al terzo posto troviamo Starfield, l'esclusiva Xbox di Bethesda che ha una data di uscita fissata per l'11 novembre di quest'anno. Nella Top15 c'è spazio anche per altri giochi come Splatoon 3, Little Devil Inside e Redfall.

Eccovi la lista completa:

God of War Ragnarok - 737.000 ricerche Hogwarts Legacy - 541.000 ricerche Starfield - 351.000 ricerche LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 331.000 ricerche Gotham Knights - 242.000 ricerche Splatoon 3 - 177.000 ricerche Suicide Squad: Kill the Justice League - 89.000 ricerche Little Devil Inside - 61.000 ricerche Redfall - 42.000 ricerche The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - 29.000 ricerche Stray - 28.000 ricerche Avatar: Frontiers of Pandora - 27.000 ricerche A Plague Tale: Requiem - 25.000 ricerche Marvel's Midnight Suns - 9.000 ricerche Tunic - 6.800 ricerche

Fonte: Time2Play