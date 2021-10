God of War Ragnarok tra immagini e dettagli sulla storia

Sony Interactive Entertainment ha finalmente pubblicato la pagina di God of War Ragnarok sul sito web di PlayStation, svelando così una serie di immagini e dettagli focalizzati sulla storia.

Come previsto, le immagini mostrano una finitura di altissima qualità che aumenta ulteriormente le aspettative per questa nuova avventura di Kratos e Atreus che concluderà l'arco nordico della saga, come ormai è già stato spiegato dallo studio di sviluppo.

Allo stesso modo, la pagina ci permette anche di leggere per la prima volta la descrizione del gioco: "È in arrivo dagli sviluppatori di Santa Monica Studio il sequel dell'apprezzatissimo God of War. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni, alla ricerca di risposte mentre si preparano all'annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Insieme, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. Man mano che la minaccia del Ragnarök si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni".

God of War Ragnarok arriverà ufficialmente nel 2022. Il gioco non ha ancora una data di uscita specifica, ma sappiamo che arriverà sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5. Recentemente in un'intervista il director del gioco ha dichiarato che il finale sarà "sorprendente ma inevitabile".

