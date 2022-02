God of War Ragnarok rischia un rinvio? L'opinione di Jason Schreier

Non è un mistero che ci sia particolare attesa dietro l'uscita di God of War Ragnarok, seguito diretto dell'iterazione del 2018 ad opera di Sony Santa Monica che ha avuto un successo clamoroso, tanto su console quanto su PC, e se già la sua uscita nel 2021 è stata posticipata all'anno corrente anche per via di problemi di salute in cui è incorso Christopher Judge, nella fanbase si è instillato un dubbio anche su questa data.

Dallo State of Play di settembre, in effetti, non ci sono state altre comunicazioni sulla prossima storia con Kratos e Atreus, dunque è anche lecito aspettarsi una dose di scetticismo da parte della community, e nonostante l'ultima parola spetti a Sony, c'è una fonte molto affidabile che rassicura che non ci saranno rinvii: Jason Schreier, intervenuto rapidamente in un commento in quel di Reddit.

Un semplice "nope" del giornalista di Bloomberg in risposta alla domanda di un utente che temeva un'uscita nel 2023 basta a dissipare ogni dubbio. La fondatezza delle fonti di Schreier si rivela praticamente sempre comprovata, dunque possiamo stare quasi sicuri che Kratos tornerà proprio quest'anno.

Fonte: Reddit