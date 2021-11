God of War Ragnarok e Santa Monica celebrano il Giorno del Ringraziamento con un bellissimo artwork

Nella giornata di ieri in America si è festeggiato il Giorno del Ringraziamento e sui social tantissimi studi e aziende videoludiche hanno condiviso i propri auguri ai loro fan.

Tra queste c'è anche Santa Monica Studios che attraverso Twitter ha pubblicato un bellissimo artwork di God of War dove possiamo vedere il cast di God of War Ragnarok riunito a tavola per le feste.

"Buon Ringraziamento da tutti noi di Santa Monica Studios!" recita il post su Twitter: "Quest'anno siamo grati per il nostro fantastico gruppo di sviluppatori il cui talento e dedizione ci rende così fortunati da avere in studio. Siamo anche grati di avere il supporto della nostra comunità, non vediamo l'ora di pubblicare God of War Ragnarok per voi il prossimo anno".

Happy Thanksgiving from everyone at SMS!



This year we're grateful for our fantastic group of devs whose talent and dedication we're so lucky to have at the studio. We're also grateful to have the support of our community, we can't wait to #GodofWarRagnarok with you next year! pic.twitter.com/9flyNsb491 — Santa Monica Studio ? God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) November 25, 2021

God of War Ragnarok arriverà quindi il prossimo anno e sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su PlayStatio 5.