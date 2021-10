God of War Ragnarok ma non solo: Sony Santa Monica assume per un nuovo videogioco

Come riferito dalla stessa Sony Santa Monica, God of War: Ragnarok segnerà la fine delle avventure di Kratos, nel bene e nel male. Lo sviluppo del titolo, in arrivo nel 2022, è ormai nelle sue fasi conclusive, con il port del capitolo del 2018 (God of War) in arrivo su PC tra qualche mese. Ma lo sviluppo di questo porting, è affidato a mani esterne (Jetpack Interactive). Dunque, qual è il futuro di Santa Monica?

Sembra che lo studio sia già a lavoro su qualcosa di nuovo; non si sa ancora ─ ovviamente ─ se si tratta di una nuova IP o la ripresa di qualcosa del passato ma un recente annuncio di lavoro, non lascia dubbi. Santa Monica Studio sta assumendo, nello specifico un Concept Artist che dovrà "creare personaggi dinamici e credibili che stabiliscono l'asticella della creatività e della complessità sulla console PlayStation [nello sviluppo di un] nuovo titolo non annunciato!"

È abbastanza esplicativo, e probabilmente ne sapremo qualcosa solo una volta rilasciato God of War: Ragnarok.

