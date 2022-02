God of War Ragnarok potrebbe uscire a Giugno: un rivenditore ha 'leakato' la data di uscita

God of War Ragnarok uscirà quest'anno; il dato è comprovato e confermato sia da Sony, già dallo State of Play di settembre, sia dal sempre aggiornato Jason Schreier che tempo fa aveva rassicurato i fan sul lancio entro l'anno solare corrente, tuttavia senza una data né una finestra di lancio.

In questo può venire in aiuto un rivenditore cileno, Juegos Digitales Chile, che ha inserito in lista l'ultima produzione di Sony Santa Monica con un lancio previsto per Giugno 2022.

Fermo restando che non si tratta di un rivenditore famoso, tantomeno di un dato accertato, c'è comunque la possibilità di trarre una speculazione in merito. "Giugno 2022" potrebbe benissimo essere una data placeholder dal momento che non è specificato il giorno, il che significherebbe un lancio previsto entro e non oltre il 30 giugno, cioè la fine del primo quarto del nuovo anno fiscale, che inizia il primo aprile e termina, appunto, alla fine di giugno.

Carramba, chico

Il suo apprezzatissimo prequel, difatti, è uscito il 20 aprile 2018, e Sony non è nuova alla pubblicazioni di grandi release durante il primo quarto dell'anno fiscale (tutt'altro!), dunque una base speculativa c'è.

Eppure sempre di speculazione si tratta, ragion per cui è meglio prendere con la dovuta cautela questa "soffiata". Realisticamente sapremo di più sul nuovo viaggio di Kratos e Atreus in un vociferato State of Play nel corso di marzo.

Fonte: Comicbook