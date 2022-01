God of War Ragnarok uscirà quest'anno, parola di Sony

Come sapete, God of War: Ragnarok era previsto nel 2021, ma Sony ha deciso di posticipare il gioco al 2022 e dare a Sony Santa Monica più tempo per affrontare gli effetti della pandemia di COVID-19 sviluppando il gioco che desidera. Rinviato al 2022, il sequel dell'acclamato gioco che ha appena debuttato su PC è dunque uno dei giochi più attesi dell'anno, ma restano i dubbi se Ragnarok arriverà davvero quest'anno o se PlayStation lo rinvierà nuovamente.

Ebbene, secondo un recente articolo proprio di PlayStation, God of War: Ragnarok sarà una delle grandi uscite del 2022. Attraverso la sua pagina ufficiale, PlayStation elenca il sequel di God of War come una delle 22 principali uscite per PlayStation 5 e PS4 nel 2022, promettendo un grande anno per tutti coloro che giocano sulle loro console.

Per adesso la data è ancora vaga, poiché si tratta di un semplice 2022 senza nulla di specifico e con molto ancora da confermare, ma se i giocatori aspettano Ragnarok nel 2022, sicuramente Sony è consapevole che elencandolo in questo articolo lo sta posizionando come uno dei must da non perdere. Insomma, se PlayStation è sicura forse dobbiamo crederci, non vi pare?

Recentemente God of War è approdato su PC e ha già registrato un incredibile record su Steam con oltre 73.000 utenti attivi: anche il sequel seguirà la scia del primo capitolo? In questo caso Cory Barlog ha detto la sua.

Fonte: PushSquare