God of War Ragnarok uscirà anche su PC? La risposta di Cory Barlog

Sono giorni sicuramente importanti per God of War con la serie che debutta su PC con l'uscita nella giornata di oggi dell'ottimo reboot che nel 2018 ha portato Kratos su PS4 proponendoci un'avventura imperdibile all'interno della mitologia norrena (date un'occhiata alla recensione di God of War in versione PC). I prossimi mesi del 2022 saranno però altrettanto importanti visto che a meno di gravi contrattempi sarà l'anno anche dell'attesissimo God of War Ragnarok.

Ma rimanendo in ambito mouse e tastiera, una domanda è più che legittima: God of War Ragnarok uscirà su PC? In questi ultimi anni Sony ha proposto diverse esclusive PlayStation anche su PC (Death Stranding, Uncharted in arrivo), soprattutto ad alcuni anni di distanza dal debutto su console ma cosa farà nel corso dei prossimi anni, ci sarà mai spazio per una uscita in contemporanea?

Della versione PC di God of War Ragnarok ha parlato Cory Barlog di Santa Monica Studio all'interno di un'intervista concessa a Game Informer. La domanda è piuttosto specifica: "pensi che vedremo God of War Ragnarok su PC prima che passino 4 anni dall'uscita su console?"

"Non ne ho idea. Al momento ci stiamo approcciando alla questione un gioco alla volta chiedendoci se questa sia la cosa migliore da fare e valutando di volta in volta. Le persone apprezzerebbero? Facciamo giustizia al gioco? Abbiamo sbagliato qualcosa? Cosa possiamo migliorare in futuro? Alla fine della fiera, però, questa è una decisione di Sony.

"Come compagnia e come singoli studi stiamo ancora valutando la questione, il processo e quella che sarà la strategia".

Insomma, God of War Ragnarok su PC non è di certo una certezza e tutto dipenderà da quello che sarà l'approccio di Sony nei confronti di un mercato che a livello software fa sicuramente gola ma che per il momento viene approcciato con quella che potremmo definire una certa cautela.

Non tutte le esclusive PlayStation escono su PC e se ci arrivano ci vogliono spesso diversi anni. Continuerà a essere così anche in futuro?

Fonte: Game Informer