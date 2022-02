God of War e non solo: Santa Monica Studio assume sviluppatori per un progetto 'su larga scala'

Santa Monica Studio di Sony sta attualmente assumendo per un nuovo progetto "su larga scala" non ancora annunciato.

Lo sviluppatore, che ha lavorato al franchise di God of War, sta attualmente cercando di ricoprire posizioni significative per questo progetto, incluso un posto vacante per un Art Director.

Come notato da GameRant, Santa Monica Studio sta cercando sviluppatori che non dovranno lavorare al prossimo God of War Ragnarok, perché Rafael Grassetti è già l'Art Director del titolo in uscita.

Inoltre, Ragnarok è ancora previsto per il 2022, quindi è probabile che sia nella parte finale dello sviluppo.

"Unisciti a noi mentre intraprendiamo un nuovo viaggio", recita la descrizione del lavoro per l'Art Director. "Coordina grandi team di artisti in più aree tematiche per realizzare la promessa creativa di un nuovo progetto su larga scala". Santa Monica Studio sta inoltre cercando qualcuno esperto nello sviluppo AAA. Nell'aprile 2021, lo sviluppatore stava cercando specificamente qualcuno con esperienza in mondi e personaggi "basati sulla fantasia".

Non è chiaro se tutte queste offerte di lavoro siano per lo stesso progetto non annunciato o se Santa Monica Studio ha più progetti non annunciati in cantiere.

Fonte: PlayStation LifeStyle.