God of War ha una nuova spettacolare statua di Prime 1 Studio...vi avanzano $1500?

Ci sono diversi modi per mostrare amore nei confronti di una saga importante come God of War. Prime 1 Studios sa bene come farlo alla grande, con l'annuncio di una nuova incredibile statua dedicata alla saga dal prezzo vertiginoso.

La statua raffigura Kratos e Atreus (e naturalmente Mimir) con il set completo delle Valchirie, il tutto in scala 1:4, con 72 cm d'altezza, 54 di larghezza e 52 di profondità e un peso di 28 Kg. Nel caso foste interessati a saperne anche il prezzo, non è proprio per tutte le tasche: 1.499$.

La versione base vede Kratos impugnare l'ascia Leviatano e lo scudo, ma la versione Deluxe conterrà ben tre teste diverse di Kratos, con le relative espressioni (arrabbiato, bocca chiusa e urlo), e più accessori, con la possibilità di scambiare l'ascia con le iconiche Lame del Caos, oltre che attaccare alla schiena di Kratos le armi non utilizzate. La testa di Mimir inoltre è realizzata con gli occhi illuminati tramite LED.

Questo incredibile prodotto dedicato a God of War, previsto per il 2023, si unisce alla altrettanto spettacolare, e già disponibile, statua che raffigura Baldur, e all'altra già esistente statua di Kratos e Atreus con la Mist Armor.

God of War è disponibile in esclusiva PlayStation 4 e su PlayStation 5, mentre è stato già annunciato il seguito God of War Ragnarok, che uscirà sulle stesse piattaforme nel corso del 2022.

Fonte: Prime1Studio