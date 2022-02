God of War in azione su Steam Deck in un video gameplay di 18 minuti

God of War è giocabile anche sul nuovo Steam Deck di Valve e per celebrare il recente lancio del dispositivo portatile, IGN ha deciso di condividere un video gameplay che ci mostra proprio la ex esclusiva PlayStation in azione.

Vedendo il filmato, possiamo notare che Steam Deck è in grado di riprodurre alla grande God of War, nonostante ci sia qualche piccolo problema che potrebbe essere risolto attraverso aggiornamenti.

IGN, infatti, evidenzia una desincronizzazione dell'audio durante una scena di combattimento. Questo problema sarebbe dovuto al frame rate sbloccato.

"Ci sono alcuni problemi di de-sincronizzazione in una scena di combattimento. Tuttavia, questo è l'unico punto in cui abbiamo notato il problema. Questo gameplay di God of War su Steam Deck è più lungo per mostrare che il 90% delle volte funziona molto bene e c'è qualche strano problema di ottimizzazione solo in un determinato momento".

