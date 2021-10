God of War su Steam entra nella Top 10 dei giochi più venduti a livello globale

Nella giornata di ieri è stata annunciata la data di uscita su PC di God of War, il titolo che per diverso tempo è stato esclusiva PlayStation 4. Il gioco non uscirà che l'anno prossimo ma c'è chi lo ha già preordinato attraverso Steam, facendo registrare al gioco un bel traguardo.

God Of War è infatti entrato nella Top 10 dei giochi più venduti a livello globale, scontrandosi con il colosso New World disponibile da qualche giorno e altri titoli. Al momento della stesura di questo articolo God of War si trova in terza posizione superato da Back 4 Blood e New World.

Il titolo di Santa Monica Studios è presente anche su Epic Games ma attualmente la piattaforma non ha ancora aggiornato i dati sui giochi più venduti attualmente. Ad ogni modo si tratta di un buon inizio per God of War, segno che in molti speravano di poter giocare alla storia di Kratos e Atreus anche attraverso il PC.

Vi ricordiamo che God of War sarà disponibile su PC dal 14 gennaio.