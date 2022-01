God of War per PC giocato in diretta alle 18:30!

God of War sbarca oggi su PC e quale modo migliore per vederlo in azione con una diretta streaming targata Eurogamer Italia? Il titolo di Sony Santa Monica dopo un lungo periodo come esclusiva PlayStation 4 ora è approdato anche su PC, attestandosi in cima ai giochi più venduti su Steam.

Ebbene se questa sera non avete impegni rimanete sintonizzati con noi: alle 18:30 Alberto Naso giocherà dal vivo a God of War, mostrando il gameplay e molto altro per la versione PC del gioco.

Potete seguire la diretta in due modi: cliccando qui accederete alla nostra pagina Twitch, oppure se preferite potete seguirla qui di seguito, con una pratica box chat che vi consentirà di interagire con il nostro Alberto.

Mentre aspettate la diretta, che ne dite di dare uno sguardo alla nostra recensione?