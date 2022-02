God of War su PC è ufficialmente un successo per Sony

Il 2022 sembra destinato a essere un anno importante per i videogiochi, per tutta una serie di ragioni. Alcuni di loro hanno già segnato la storia, come l'avvento del franchise di God of War su una piattaforma diversa da PlayStation.

A gennaio il gioco sviluppato da Santa Monica nel 2018 è stato offerto su PC tramite Steam, la famosa piattaforma di Valve. Poche settimane dopo, Sony si è presa la libertà di riconsiderare il porting: è ufficialmente un "successo".

"Consideriamo il lancio di franchise su più piattaforme come un'importante opportunità di crescita per Sony, come dimostra il successo delle versioni PC di God of War e altri dei nostri giochi" ha dichiarato Sony.

La piccola frase da ricordare dall'affermazione di Sony è sicuramente "l'implementazione di franchise su più piattaforme", che non riguarda nello specifico PS4/PS5 e PC. Un analista avrebbe indicato che alcuni giochi PS5 potrebbero arrivare sì su PC ma addirittura al day one.

Fonte: DSOG