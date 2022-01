God of War è un successo incredibile su PC: 50 mila giocatori contemporanei e 97% di recensioni positive

God of War su Steam è prevedibilmente un successo strepitoso, in parte grazie all'ottimo port effettuato da Jetpack Interactive, ma soprattutto per la fattura di estrema qualità di quello che è senza dubbio un dei giochi più importanti e magnifici della scorsa generazione e, verosimilmente, della storia dei videogiochi.

La riconferma di ciò la riscontriamo con dei dati alla mano: il capolavoro di Santa Monica Studio ha raggruppato nello stesso istante quasi 50.000 giocatori, i quali hanno piazzato (al momento della scrittura) quasi 4000 recensioni, di cui il 97% sono positive.

C'era da aspettarselo

Questi dati sono relativi al solo database di Steam: essendo in vendita anche sull'Epic Games Store, ci saranno delle copie piazzate anche lì, e in ogni caso il numero di vendite è destinato soltanto ad aumentare, ma non si fatica a credere che le vendite totali su PC, a questo punto, supereranno quelle di Horizon Zero Dawn e Days Gone prima o poi.

