God of War è PS5 vs PC con impostazioni Ultra in un video confronto

Un video pubblicato sul canale YouTube di Gamespot, ci mostra God of War nelle sue versioni PS5 e PC. La versione PS5 beneficia della patch next-gen, mentre per quanto riguarda la versione PC il sito ha settato le impostazioni ad Ultra.

Come riportato da Gamespot, la versione PC offre un numero piccolo ma decente di miglioramenti come una maggiore qualità delle texture e nebbia dinamica, tuttavia, si tratta di miglioramenti molto lievi. Invece si noterà una grande differenza nelle ombre, che possono cambiare alcune scene in modo abbastanza drammatico.

Non solo, ma dal video si nota anche una differenza di colore, tuttavia che ha più a che fare con il modo in cui questi giochi sono stati catturati su dispositivi diversi e non è indicativa di alcuna reale differenza tra le due versioni. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video confronto.

God of War per PC arriverà il 14 gennaio su PC via Steam ed Epic Games Store. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.