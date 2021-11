God of War ha uno spettacolare video creato da un fan che entusiasma perfino Cory Barlog!

I fan sono in trepidante attesa di God of War Ragnarok, che arriverà il prossimo anno, ma i giocatori sono ancora impegnati con il suo predecessore del 2018.

A testimoniarlo è un nuovo spettacolare video gameplay realizzato da un fan che ha entusiasmato perfino il director Cory Barlog.

Un utente ha pubblicato su Twitter un filmato che vede Kratos impegnato in brutali combattimenti con diversi nemici.

Cory Barlog ha commentato il video, che sembra avere la qualità di un gameplay trailer ufficiale, con una GIF che mostra un Kratos molto soddisfatto:

In attesa di Ragnarok, vi ricordiamo che God of War sbarcherà su PC il 14 gennaio 2022. La versione per PC include un'ampia gamma di preimpostazioni grafiche e di opzioni che consentiranno di perfezionare l'esperienza a seconda della configurazione. God of War per PC garantisce una qualità grafica esclusiva e mozzafiato: ombre a risoluzione più elevata, impostazione SSR avanzata e miglioramenti all'occlusione ambientale grazie a opzioni come GTAO e SSDO. Inoltre non mancherà l'integrazione completa con NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), disponibile su RTX, che consentirà di giocare a God of War a ritmi altissimi senza sacrificare impostazioni grafiche e risoluzioni in uscita più elevate.

Fonte: Twitter.