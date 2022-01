God of War voto 7? Tra le critiche 'Kratos è un padre distante e rude inadatto per chi cerca un gioco d'amore'

God of War approda oggi su PC e numerose testate giornalistiche (inclusi noi) hanno recensito il gioco. Tuttavia in queste ore una recensione in particolare sta facendo il giro dei social: stiamo parlando di SiliconEra in cui la giornalista Dani Maddox ha valutato il gioco con un 7.

La lunga recensione parla ovviamente delle prestazioni di God of War su PC, con una grafica fluida e una serie di impostazioni che possono essere modificate per ogni esperienza di gameplay possibile. La seconda parte della recensione tuttavia si sofferma maggiormente sul rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus che sappiamo non essere propriamente idilliaco. Kratos non è un padre amorevole e deve insegnare a suo figlio come cavarsela nelle situazioni pericolose: in God of War in sostanza non c'è spazio per scene "emozionanti" tra padre e figlio.

La valutazione di God of War del portale è influenzata anche da questa relazione padre/figlio. Nella motivazione finale leggiamo: "Kratos è un padre burbero e distante, che potrebbe non soddisfare tutti coloro che cercano un gioco d'amore". La recensione ha fatto il giro di Twitter dove ha attirato l'attenzione di molti giocatori. Alcuni (anche in modo molto aggressivo) si sono scagliati contro questa motivazione, mentre altri hanno dato ragione alla valutazione della giornalista.

Il nostro intento non è quello di denigrare il lavoro di una collega: come rispettiamo tutte le valutazioni della stampa giornalistica, così va rispettato assolutamente anche il parere di Dani Maddox, ma senza dubbio questa valutazione (e una delle motivazioni associate) sta facendo discutere i giocatori. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: SiliconEra