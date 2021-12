Godfall: Challenger Edition si presenta con il trailer di lancio, gratis su PS Plus ed Epic Store

Dopo qualche polemica arrivata dopo il rilascio di Godfall sul PS Plus, con utenti accortisi che il titolo non era la versione completa, ecco che Gearbox ha rilasciato il trailer di lancio della nuova versione, denominata Challenger Edition. Un po' per rilanciare l'IP, un po' per invogliare i giocatori a scoprire le caratteristiche di Godfall, questa versione arriverà gratuitamente su PS Plus e su PC tramite Epic Store.

Tutto questo però solo tra il 9 e il 16 dicembre, dopo di che, non si sa. Il trailer di per sé non mostra molto, con sequenze che abbiamo potuto conoscere al debutto su PlayStation 5 ma ci dà un'idea dei contenuti disponibili, come Tower of Trials, Dreamstone e Lightbringer, modalità accessibili solitamente nell'endgame.

E infatti, questa versione non avrà la campagna, ma solo elementi accessori oltre al far partire il giocatore direttamente al livello massimo, così da permettere la creazione di build in tutta libertà. Può essere un'occasione per vedere perché Godfall sia stato un flop e imparare dunque qualcosa.