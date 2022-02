Godfall e oltre! Lo sviluppatore lavora ad un nuovo sparatutto action co-op fantasy

Il gioco di ruolo slasher di Counterplay Games Godfall è stato lanciato alla fine del 2020 e, sebbene la sua grafica brillante abbia sicuramente suscitato interesse in alcune persone in vista del suo lancio, non ci è voluto molto perché i giocatori capissero che il gioco stesso aveva un molti problemi. Ora tuttavia il team di sviluppo sembra avere in cantiere qualcos'altro.

Un recente annuncio di lavoro per un ruolo di produttore pubblicato da Counterplay Games afferma che lo sviluppatore sta lavorando a "uno sparatutto fantasy cooperativo non ancora annunciato". Non c'è molto altro da leggere nell'elenco in termini di dettagli sul progetto, anche se sembra che sarà costruito attorno a un modello live service, con l'elenco di lavoro che menziona "operazioni live per un gioco AAA".

Ovviamente passerà un po' di tempo prima di vedere cosa sarà esattamente questo gioco, anche se dovrebbe essere interessante vedere quali lezioni trae lo studio da Godfall e come le applicherà a questo nuovo gioco.

Godfall è stato pubblicato per PS5 al lancio nel novembre 2020 e successivamente è stato portato su PS4.

Fonte: PSU