Godfall: Ultimate Edition termina l'esclusività con PlayStation ed Epic Games e sta per arrivare su Steam e Xbox

Gearbox Publishing e Counterplay Games hanno annunciato attraverso un comunicato stampa che Godfall sarà lanciato per Xbox e Steam. In precedenza, il titolo era esclusivo per PS5, PS4 e PC tramite l'Epic Games Store. Godfall è il primo gioco per PS5 annunciato ufficialmente che è stato fortemente promosso da PlayStation e Gearbox Software prima del suo lancio. Ora, il gioco arriverà anche su Steam e Xbox.

Il 7 aprile Godfall Ultimate Edition debutterà su Xbox Series X/S, Xbox One e Steam. Almeno al momento il titolo non sarà disponibile in Xbox Game Pass, ma è possibile che in futuro Microsoft proverà ad inserire questo gioco nella sua offerta, dato che su PlayStation Plus è stato aggiunto recentemente.

Godfall: Ultimate Edition è "il modo migliore e più completo per godersi il gioco" secondo gli sviluppatori e i giocatori in questo caso possono contare su tutti gli aggiornamenti e miglioramenti apparsi sin dal suo lancio, raccolti in un unico pacchetto. Il set include il gioco base, l'espansione Fire & Darkness, nonché i componenti aggiuntivi Ascendant e i Cosmetic Packs.

Ricordiamo che Godfall Ultimate Edition sarà disponibile dal 7 aprile.