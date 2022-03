GOG Games Festival lancia tantissimi giochi con sconti fino al 90% e demo da provare

GOG ha annunciato l'inizio dei saldi primaverili 2022, che dureranno per le prossime due settimane. Oltre alle offerte su migliaia di giochi, GOG ha annunciato nuovi giochi in arrivo e demo recenti che sono ora giocabili.

L'annuale edizione primaverile del GOG Games Festival si svolgerà fino al 4 aprile alle 14:00 con sconti per oltre 4.000 giochi, molti dei quali sono scontati di oltre il 90%. Sebbene non ci siano omaggi gratuiti come in alcune delle vendite passate di GOG, il negozio ruoterà attraverso offerte lampo ogni due giorni. Ecco qualche titolo in offerta:

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition 10 euro (80% di sconto)

Cyberpunk 2077 - 29,99 euro (50% di sconto)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - 2,99 euro (85% di sconto)

The Witcher: Enhanced Edition - 1,19 euro (85% di sconto)

Control - 11,99 euro (70% di sconto)

Disco Elysium: The Final Cut - 15,99 euro (60% di sconto)

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine - 5,99 euro (70% di sconto)

The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone - 2,99 euro (70% di sconto)

A questa pagina potete dare uno sguardo a tutte le offerte che sono proposte da GOG.