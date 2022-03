GoldenEye 007 Remastered sempre più vicino? Il marchio è stato rinnovato

Negli ultimi mesi abbiamo avuto notizie sul presunto ritorno di GoldenEye 007, un titolo per Nintendo 64 che sarebbe arrivato con molteplici miglioramenti sulle piattaforme moderne. Importanti addetti ai lavori hanno assicurato che il suo reveal è molto vicino e che era questione di settimane prima di poter vedere la sua versione rimasterizzata.

Ora, Danjaq LLC, la holding che possiede molti dei marchi, personaggi e altri elementi del franchise di James Bond, ha rinnovato il marchio il 15 marzo 2022 su diversi siti di rating. Qualcosa si sta smuovendo quindi?

Sebbene non ci sia una risposta definitiva, uno degli addetti ai lavori ritiene che l'annuncio sia stato sospeso per un motivo: il conflitto tra Ucraina e Russia. Jeff Grubb, editore di VentureBeat, ritiene che l'annuncio del ritorno di GoldenEye 007 non sia stato fatto ora a causa del conflitto tra Ucraina e Russia. L'informatore ha affermato che la rivelazione è stata probabilmente sospesa a causa del contesto attuale.

"Vorrei poter avere una risposta su questa cosa non annunciata, ma penso che se fosse stato pianificato per essere annunciato, probabilmente sarebbe stato sospeso a causa della trama e dei personaggi militari sovietico/russo di GoldenEye ", ha commentato l'insider.

Ora non ci resta quindi che attendere per sapere se effettivamente è in cantiere una versione rimasterizzata di GoldenEye.

Fonte: Kitguru