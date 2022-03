Google potrebbe avere una soluzione per eseguire i giochi Windows su Stadia

Google sembra aver creato la propria soluzione per l'esecuzione di giochi Windows su Stadia.

Google ha in programma di descrivere in dettaglio il suo "emulatore" Windows per Linux la prossima settimana al Google for Games Developer Summit il 15 marzo. Gli utenti Reddit hanno notato che una parte dell'evento si concentrerà su "come scrivere un emulatore Windows per Linux da zero".

La sessione sarà guidata da Marcin Undak, del team di porting di Stadia, e promette una "panoramica dettagliata della tecnologia alla base della soluzione di Google per l'esecuzione di giochi Windows non modificati su Stadia". Sembra che Google abbia creato il proprio emulatore Windows per Linux per aiutare gli sviluppatori a trasferire i giochi sul servizio senza dover modificare i titoli per Linux.

Se l'emulatore viene eseguito "dal vivo", questo potrebbe aprire la porta a molti più giochi che arriveranno su Stadia in futuro. Quando Google ha presentato Stadia per la prima volta tre anni fa, l'hardware del server che alimenta il servizio funzionava tutto su Linux. Ciò significava che gli sviluppatori di giochi dovevano trasferire i loro giochi su Stadia. Google ha collaborato con Unreal e Unity e persino società di middleware come Havok, ma c'erano ancora un po' di problemi per gli sviluppatori per portare i giochi su Stadia.

Ora sembra che Google abbia creato una soluzione per consentire ai giochi Windows di funzionare senza modifiche. Google menziona un emulatore, ma è più probabile che l'azienda abbia invece creato un livello di compatibilità in grado di eseguire applicazioni Windows senza doverle emulare direttamente e incorrere in problemi di prestazioni.

Valve ha creato la propria soluzione con Proton, che consente ai giochi Windows di essere eseguiti su Linux utilizzando una versione modificata di Wine. Proton ora aiuta a potenziare l'esperienza Steam Deck mappando le API grafiche Direct3D di Microsoft su Vulkan. L'approfondimento di Google includerà dettagli tecnici sulla sua tecnologia e su come i programmatori potranno costruire il proprio emulatore.

Google potrebbe non essere il solo a portare giochi Windows non modificati su un servizio di streaming. Luna di Amazon è attualmente alimentato da Windows, ma la società ha cercato di assumere sviluppatori con esperienza con Proton.

I piani di Google non sono molto chiari in questo momento, ma impareremo di più su cosa farà con i giochi Windows su Stadia la prossima settimana.

Fonte: The Verge.