Google sospende la pubblicità in Russia

Google ha dichiarato nelle scorse ore di aver sospeso tutta la pubblicità in Russia dopo che l'autorità di regolamentazione di Internet del paese ha chiesto alla società di smettere di mostrare quelli che considerava annunci che mostravano false informazioni sull'invasione russa dell'Ucraina.

Google ha affermato di aver fatto il (raro) passo di sospendere la sua attività pubblicitaria nel paese, inclusi ricerca, YouTube e display marketing. La mossa è arrivata pochi giorni dopo che la società ha sospeso la pubblicità dei contenuti prodotti dai media statali russi. Google ha affermato di aver già bloccato gli annunci relativi al conflitto perché non voleva che le persone approfittassero della crisi a scopo di lucro.

"Alla luce delle circostanze straordinarie, stiamo mettendo in pausa gli annunci Google in Russia. La situazione si sta evolvendo rapidamente e continueremo a condividere gli aggiornamenti quando appropriato", ha affermato la società in una dichiarazione scritta.

Giovedì scorso, il Wall Street Journal ha riferito che Roskomnadzor aveva chiesto a Google di smettere di mostrare annunci video online con quelle che chiamava "false informazioni politiche sull'Ucraina". Ha accusato YouTube, un'unità di Google, di condurre campagne pubblicitarie per disinformare i russi sull'attualità.

Google ha adottato un approccio cauto con il governo russo, perché ha più di 100 dipendenti sul campo nel paese. In passato, il governo russo ha minacciato di perseguire i singoli dipendenti di aziende che violano le regole del Paese.

Le richieste russe a Google sono l'ultimo esempio di come le piattaforme Internet delle più grandi società tecnologiche del mondo stiano diventando campi di battaglia per la condivisione delle informazioni durante il conflitto.

Oltre alla sospensione della pubblicità in Russia, Google ha bandito RT, Sputnik e altri media sponsorizzati dallo stato russo da YouTube in Europa. Ha anche affermato che non consentirà più che i contenuti dei media statali russi vengano visualizzati su Google News.

Su richiesta del governo ucraino, Google ha affermato che limiterà anche l'accesso a RT e ad altri canali YouTube russi in Ucraina.

Fonte: The New York Times.