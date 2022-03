Google Stadia Pro: annunciati i nuovi giochi disponibili ad aprile

Sono stati annunciati i nuovi giochi "gratuiti" di aprile per gli utenti Pro di Google Stadia, il servizio di cloud gaming che nonostante un avvio non proprio esaltante e alcune promesse non mantenute è rimasto un buon modo di giocare se sprovvisti di console o di un PC da gaming. È possibile riscattarli entro il mese, cui sarà possibile giocare entro la scadenza dell'abbonamento. Di seguito la lista completa:

World War Z: Aftermath

Deliver Us the Moon

City Legends: The Curse of the Crimson Shadow Collector's Edition

Ys IX: Monstrum Nox

Chicken Police - Paint it RED!

Si tratta di titoli molto interessanti ma per giochi che entrano esistono anche giochi che escono. Dal primo aprile lasceranno lo store Ys VIII: Lacrimosa of DANA, DreamWorks Spirit Lucky's Big Adventure, Moonlighter, Crayta: Premium Edition.