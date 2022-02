Google starebbe sviluppando Chromebook dedicati al gaming

Google sembra stia preparando un laptop speciale Chromebook da gaming coinvolgendo molti produttori di laptop da HP a Lenovo. Secondo un recente report, il nuovo laptop Chromebook presenterebbe anche una tastiera RGB.

Stando alle indiscrezioni, sarebbero in cantiere 3 laptop con il nome in codice di: Vell, Taniks e Ripple. Grazie alla presenza della tastiera RGB, gli utenti potranno modificare l'intensità del colore come rosso, verde e blu. Possono anche regolare la luminosità della retroilluminazione della tastiera. Ciò significa che la tastiera RGB è collegata direttamente al laptop, non collegata a una tastiera esterna.

Questi laptop Chromebook saranno progettati da Quanta (HP) e LCFC (Lenovo), e saranno rafforzati dal chip Intel Alder Lake di 12a generazione. Il leak è rafforzato anche dalla presenza di servizi di game streaming come GeForce Now di Nvidia e Google Stadia, già presenti sui normali laptop Chromebook.

Per adesso parliamo semplicemente di un rumor, pertanto non ci resta che attendere informazioni ufficiali da Google.

Fonte: IGN