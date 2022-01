Gord: il gioco dark fantasy tra avventura, survival e strategia di ex CD Projekt RED in un video sulla storia

Gord è il titolo di debutto di Covenant, un nuovo studio di gioco polacco fondato dall'ex CD Projekt Red e dal produttore di 11 bit studios Stan Just. Il titolo è stato annunciato lo scorso anno e attualmente non ha ancora una data di uscita.

Gord, che può essere definito come un gioco dark fantasy tra avventura, survival e strategia, dovrebbe sbarcare su PC nel corso di quest'anno.

Per lenire l'attesa, IGN ha pubblicato un video dedicato alla storia del gioco.

Nella descrizione leggiamo: "dai un'occhiata al folclore slavo che ha contribuito a ispirare Gord in questo nuovo cinematic teaser. Gord è un nuovo gioco di strategia dark fantasy per giocatore singolo di Stan Just, ex produttore di The Witcher 3, e del suo nuovo team di sviluppo di Covenant. Gord sarà pubblicato da Team17 su PC".

Fonte: IGN.