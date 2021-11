Gotham Knights non è l'unico gioco in sviluppo presso WB Games Montreal

C'è un secondo progetto non ancora annunciato presso gli studi di Warner Bros Games Montreal, a quanto riporta il profilo su LinkedIn della Senior Artist di Gotham Knights, l'avventura coop in uscita il prossimo anno per PC e console di vecchia e nuova generazione.

Nel profilo c'è proprio scritto che lo studio sta lavorando a un altro progetto "oltre alle nostre attuali responsabilità su Gotham Knights". Nella fattispecie, la Senior Artist, Megan Berry, si è occupata di "co-design di funzioni, fondamenti di gameplay e co-fondazione del progetto insieme al Direttore Creativo".

All'attivo, lo studio in questione si è occupato solamente di giochi riguardanti Batman, in particolare quelli riguardanti la serie Arkham, con Batman Arkham Origins (terzo capitolo della serie, prequel di Arkham Asylum) e quattro DLC per Batman Arkham Knight. Il nuovo progetto, dunque, è quasi sicuramente un nuovo titolo dedicato all'uomo-pipistrello o al suo universo: può trattarsi di uno spin-off, un altro prequel o già di un eventuale seguito diretto di Gotham Knights? Staremo a vedere, ma nel frattempo concentriamoci sulla prossima creatura dello studio.

Fonte: VGC