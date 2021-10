Gotham Knights stuzzica i fan di Batman con diversi teaser. La Corte dei Gufi è pronta

Mentre la DC Fandome si avvicina sempre di più, l'account Twitter di Gotham Knights ha pubblicato una serie di misteriosi video che mostrano l'altrettanto misteriosa Corte dei Gufi.

I tweet emanano quasi un'aria horror, il che potrebbe risultare molto interessante per alcuni. Tutti i video si svolgono in una sorta di villa, dove ci sono dipinti raccapriccianti di persone con diverse maschere.

Al momento, tutto è avvolto nel mistero ma probabilmente un reveal ci sarà questo sabato durante l'evento DC Fandome, dove potremmo saperne di più sulla Corte dei Gufi e sul suo ruolo in Gotham Knights.

The Court was a myth - or was it? #DCFanDome pic.twitter.com/979ZJCggqS — Gotham Knights (@GothamKnights) October 12, 2021

No one dares to whisper their name. #DCFanDome pic.twitter.com/5lTf4v4l80 — Gotham Knights (@GothamKnights) October 13, 2021

Uno degli ultimi tweet di Gotham Knights conteneva anche alcune intuizioni e teaser per possibili personaggi, inclusi quelli familiari come il Pinguino e Poison Ivy.

Fonte: Mp1st.