Gotham Knights ha una data di uscita ufficiale!

WB Games Montreal ha annunciato che Gotham Knights sarà lanciato il 25 ottobre 2022. L'annuncio è stato dato in un post su Twitter. Ulteriori dettagli non sono stati rilasciati.

Gotham Knights è un nuovo gioco di ruolo d'azione in terza persona open world. Il titolo presenta la famiglia di Batman e consentirà al giocatore di assumere i ruoli di Nightwing, Batgirl, Red Hood e Robin, la nuova guardia di supereroi DC che assumerà il ruolo di protettori di Gotham City dopo la morte dell'iconico supereroe.

Caratterizzato da una storia originale ambientata nell'universo DC Batman, Gotham Knights offre una Gotham City dinamica e interattiva in cui un elemento criminale esplosivo ha spazzato le strade. Con Belfry come base operativa, questa nuova era di eroi risolverà i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città, sconfiggendo famigerati cattivi in ​​scontri epici. I giocatori devono salvare Gotham dalla caduta e dal caos mentre si reinventano come la loro versione del Cavaliere Oscuro.

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8 — Gotham Knights (@GothamKnights) March 9, 2022

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sotto forma di gameplay per questo nuovo titolo.