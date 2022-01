Hogwarts Legacy e Gotham Knights usciranno nel 2022, parola del CEO di WarnerMedia

Warner Bros include Hogwarts Legacy e Gotham Knights nei giochi in uscita quest'anno. Entrambi i titoli quindi sono previsti per il 2022, a meno che non ci sia un cambiamento dell'ultimo minuto. Almeno questo suggerisce la serie di tweet condivisi da Jason Kilar, CEO di WarnerMedia. Il manager ha menzionato il lancio di "una griglia completa di videogiochi attesissimi".

"Questa missione, questa strategia, continua nel 2022", ha affermato il CEO, che ha accompagnato il tweet con immagini di Gotham Knights e Hogwarts Legacy. "Per quanto riguarda Gotham Knights, il team della Warner Bros. Games Montreal darà vita ai personaggi della famiglia Batman in un modo unico per la gioia dei fan e dei giocatori", ha aggiunto David Haddad, presidente di Warner Bros. Games.

Secondo Haddad, "Hogwarts Legacy offre ai giocatori il controllo su un'esperienza di gioco di ruolo diversa da qualsiasi cosa sia stata fatta nel mondo dei maghi, che continua ad essere costruito sotto lo stendardo di Portkey Games. Avalanche ha dato vita a un mondo ricco e profondo, pieno di magia e azione, oltre a una storia dettagliata e misteriosa".

This mission, this strategy continues in ?22 with a sense of urgency: launching HBO Max in many more countries this quarter and the balance of the year, launching CNN+, delivering of a full slate of highly anticipated games. 10/x pic.twitter.com/CY5jYAhxU5 — Jason Kilar (@jasonkilar) January 26, 2022

Sia Hogwarts Legacy che Gotham Knights sono previsti per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC, ma attualmente non ci sono ancora date di uscita ufficiali.

Fonte: Wccftech