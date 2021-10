Gotham Knights in una nuova immagine teaser. 'Bruce Wayne è morto'

L'account Twitter ufficiale di Gotham Knights ha condiviso una nuova immagine che stuzzica i fan sul gioco in arrivo, mostrando un'edizione della Gotham Gazette che proclama "Bruce Wayne è morto" e che Villa Wayne è crollata, in quello che è stato definito uno "strano incidente".

Lungo l'immagine del giornale c'è un altro titolo che afferma: "L'indagine continua; il crollo di Villa Wayne è considerata come un tragico incidente". Ci sono alcuni altri segreti nascosti all'interno della foto, come l'immagine precedentemente rivelata del Pamela's Cafe, che molti credono sia un riferimento a Poison Ivy, e anche un annuncio che si cerca un barista al nascondiglio del Pinguino, l'Iceberg Lounge.

Il post su Twitter afferma che "Mentre il Cavaliere cade, sorgerà una nuova eredità", riferendosi al fatto che il gioco in arrivo consentirà ai giocatori l'opportunità di giocare come Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood. Il post cita anche il DC FanDome, dove il gioco verrà mostrato il 16 ottobre. Gotham Knights seguirà questa squadra di quattro persone nella protezione di Gotham City dopo la morte di Bruce Wayne e includerà cattivi come la Corte dei Gufi e Mr. Freeze.

As the Knight falls, a new legacy will rise. #DCFanDome pic.twitter.com/9sielSlhUY — Gotham Knights (@GothamKnights) October 6, 2021

Gotham Knights uscirà nel 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gameranx