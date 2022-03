Gotham Knights potrebbe arrivare il mese prossimo secondo un rumor

Gotham Knights fa parte di quella lunga lista di titolo dati per certi nel 2021 ma poi posticipati a quest'anno. Non vi è ancora data d'uscita ufficiale ma Warner ha sempre precisato che il nuovo action sarà disponibile proprio entro il 2022. Ma potrebbe essere più vicino di quanto pensassimo.

Sembra infatti, spulciando tra vari siti e Steam, che Gotham Knights possa essere lanciato il 24 aprile, stando almeno a due strane coincidenze. La prima riguarda un playtest, effettuato e poi rimosso, informazione proveniente da SteamDB. L'altra proviene da un negozio di videogiochi irlandese, con suddetta data menzionata.

Ma il 24 aprile è una domenica per cui, se da un lato la data può essere un semplice placeholder, dall'altro il mese di aprile potrebbe rivelarsi il periodo giusto per l'uscita del titolo. Un'ipotesi ragionevole ma potremmo saperne di più dall'evento PlayStation che si dice si terrà questa settimana. Gotham Knights è in arrivo su PC, PlayStation 4|5, Xbox One e Xbox Series S|X.

