Gran Turismo 7 si aggiorna alla versione 1.07 tra correzioni di bug e modifiche

L'aggiornamento 1.07 è stato pubblicato per Gran Turismo 7. Scaricabile per PS4 e PS5, migliora il gioco di corse di Polyphony Digital in diverse aree. È stata inoltre aggiunta una nuova funzione.

La nuova modalità rimuove tutte le tracce musicali di gioco durante lo streaming di filmati di gioco e aiuta a combattere la violazione del copyright dalla playlist BGM durante lo streaming su YouTube. La funzione può essere attivata tramite l'impostazione del volume di Gran Turismo 7 nel menu delle opzioni. Oltre alla nuova modalità, la Patch 1.07 per Gran Turismo 7 offre vari aggiustamenti e miglioramenti alle impostazioni del veicolo, lobby, missioni, circuiti, garage e molto altro.

Il team di sviluppo ha corretto un bug nelle missioni e nelle licenze, in cui le impostazioni di supporto modificate sono state salvate in alcuni eventi e non sono state ripristinate al valore predefinito anche dopo l'uscita dall'evento. Inoltre, Polyphony Digital ha migliorato il modello di simulazione fisica: è stato adattato per ridurre la perdita di aderenza quando i veicoli con carico aerodinamico elevato guidano su un cordolo nelle curve al limite.

Per dare uno sguardo a tutte le note della patch potete cliccare qui. Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PushSquare