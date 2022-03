Gran Turismo 7 ha già degli aggiornamenti gratuiti post lancio, ecco quali

Anche se Gran Turismo 7 non è ancora uscito (manca un giorno ormai), Polyphony Digital ha già condiviso la lista di contenuti e aggiornamenti totalmente gratuiti che saranno disponibili dopo il lancio del gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'elenco.

Nuovi tracciati

Nuove auto

Eventi World Circuits

Nuove missioni di gara

Più brani per il Music Rally

Sarà disponibile la modifica di più parti del motore

Nuove funzionalità della lobby

Nuove prove a tempo per la modalità "Sport"

Miglioramenti all'algoritmo delle penalità e alla qualità generale delle gare online

Per adesso il team di sviluppo non ha ancora dichiarato quando il primo di questi aggiornamenti sarà disponibile dopo il lancio, ma si tratta comunque di una buona notizia per i giocatori che possono aspettarsi un continuo supporto da parte dello studio di sviluppo.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile da domani 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Un recente video mette a confronto le versioni PS4, PS5 e PS4 Pro del gioco.

