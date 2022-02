Gran Turismo 7 disponibile su Amazon in preordine! In omaggio 20 euro di credito PSN

Nella serata d ieri Polyphony Digital ha mostrato tanti dettagli per Gran Turismo 7. Il video gameplay ha permesso ai giocatori di sapere che il gioco avrà il ray-tracing su PlayStation 5 e ci saranno condizioni meteorologiche dinamiche per ogni regione.

Nonostante il gioco esca il 4 marzo, ovvero ancora tra un mese, Gran Turismo 7 è disponibile ora per il preordine su Amazon. Sarete in grado di acquistare sia l'edizione standard che la 25th Anniversary Edition che contiene: disco del gioco per PS5 e voucher per la versione PS4 del gioco, 1.100.000 CR, Toyota GR Yaris con livrea specifica per paese, 30 avatar di costruttori/partner, cColonna sonora ufficiale The Music of Gran Turismo, Toyota Castrol TOM'S Supra Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) e Porsche 917 Living Legend. Se siete interessanti di seguito trovate i link.

Oltre a questo, effettuando il preordine otterrete anche 20 euro in omaggio da utilizzare su PSN.