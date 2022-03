Gran Turismo 7 segna 'un fantastico ritorno di Polyphony' nell'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha preparato un'analisi di Gran Turismo 7 prendendo in esame la versione PS5. Secondo i giornalisti, lo studio Polyphony Digital ha fatto buon uso delle capacità della console.

Come sottolinea il team, lo studio di sviluppo ha introdotto una serie di miglioramenti rispetto al capitolo precedente della serie. Innanzitutto il gioco funziona in 4K nativo, ma non è tutto, perché tra l'altro sono stati migliorate le texture e la qualità delle ombre e dei riflessi. Digital Foundry elogia la sfocatura durante la guida, grazie alla quale dà un senso di velocità nell'auto in rapido movimento.

Durante la guida, il gioco gira a 60 fotogrammi al secondo e si mantiene su questi frame rate per la maggior parte del tempo, a parte alcune eccezioni. Nella competizione Trial Mountain ad esempio il team ha osservato un calo nei frame rate ed il motivo non è il numero di auto coinvolte, ma la pista stessa. Oltre a questo, il numero di FPS diminuisce anche quando 20 veicoli prendono parte a una gara giocata sotto la pioggia e l'auto del giocatore parte dall'ultima posizione.

Gran Turismo 7 su PlayStation 5 sfrutta l'SSD, che si traduce in tempi di caricamento più veloci. Durante il gioco, non ci sono praticamente schermate di caricamento. Come accennato, il gioco offre il ray tracing, ma la tecnica del ray tracing in tempo reale è disponibile solo nei replay e nei menu, e solo nella modalità in cui le registrazioni della competizione vengono visualizzate a 30 FPS. Grazie alla soluzione, i veicoli sembrano più realistici.

Gran Turismo 7 sarà disponibile domani 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5. A questo link trovate la nostra recensione.

Fonte: Digital Foundry