Gran Turismo 7 consente di acquistare auto con le microtransazioni, ma a che prezzo!

Gran Turismo 7 è ora disponibile e, come nel caso della stragrande maggioranza delle versioni AAA in questi giorni, presenta microtransazioni in-game. Ciò era, ovviamente, vero anche per Gran Turismo Sport del 2017 che consentiva ai giocatori la possibilità di acquistare auto nel gioco con denaro reale invece di guadagnarle o sbloccarle durante il gameplay.

Durante il periodo delle recensioni, le microtransazioni del gioco non erano ancora state pubblicate, ma con il lancio del simulatore di corse a livello globale, gli acquisti in-game sono ora disponibili e i prezzi delle auto nel gioco sembrano aver subito un drastico aumento rispetto ai loro prezzi in Gran Turismo Sport.

Laddove GT Sport consentiva ai giocatori di acquistare ogni auto separatamente, con prezzi compresi tra $ 0,99 e $ 4,99, in Gran Turismo 7, questa non è più un'opzione e i giocatori devono acquistare crediti in blocco, con quattro opzioni tra cui scegliere: 100.000 crediti per $ 2,49, 250.000 crediti per $ 4,99, 750.000 crediti per $ 9,99 e 2.000.000 di crediti per $ 19,99.

L'acquisto di varie auto nel gioco ora richiede ai giocatori di spendere molti più soldi di quanto facessero quegli stessi modelli in Gran Turismo Sport. Ad esempio, la Porsche 919 Hybrid 16 e l'Audi R18 TDI '11, entrambe costate $ 2,99 in GT Sport, costano effettivamente $ 40 ciascuna in GT7. Nel frattempo, l'Aston Martin Vulcan '16 e la McLaren P1 GTR '16 avevano entrambe un prezzo di $ 4,99 in GT Sport, mentre su Gran Turismo 7 costano $ 40 ciascuna.

Ricordiamo ancora che tutte queste macchine possono essere ottenute semplicemente giocando.

Fonte: VGC