Gran Turismo 7 si prepara allo sbarco della modalità B-Spec con GT Sophy?

Manca poco all'arrivo di Gran Turismo 7, un ritorno in grande stile dopo l'esperimento GT Sport. Il nuovo "real driving simulator" conta su diverse feature, tra cui la nuova IA GT Sophy che verrà implementata più avanti. Potrebbe anche tornare la modalità B-Spec che sarebbe dovuta debuttare in Gran Turismo 3 (ecco perché il sottotitolo A-Spec) ma poi arrivata solo nel capitolo successivo. Intervistato da GT Planet, Kazunori Yamauchi ha detto la sua in proposito:

"Sophy apparirà probabilmente davanti ai giocatori in tre modi diversi: come un'insegnante che dirà ai giocatori come si guida, come uno studente che imparerà dai giocatori cos'è la sportività e come un'amica da affrontare in gara. E non escludo una modalità B-Spec, dove il giocatore è il direttore di gara mentre Sophy è il pilota"

Nel caso in cui non foste a conoscenza delle capacità della nuova IA:

"GT Sophy è stata addestrata utilizzando l'apprendimento per rinforzo", ha spiegato Peter Wurman, direttore di Sony AI America. "In sostanza, gli abbiamo dato ricompense per i progressi lungo la pista o per aver superato un'altra macchina e penalità quando ha lasciato la pista o ha colpito altre auto. Per assicurarci che imparasse a comportarsi in scenari di gara competitivi, abbiamo messo l'agente in molte situazioni di gara diverse con diversi tipi di avversari. Con abbastanza pratica, attraverso tentativi ed errori, è stato in grado di imparare come reagire alle altre vetture. C'era una linea molto sottile tra l'essere abbastanza aggressivi da mantenere la propria traiettoria ed essere troppo aggressivi e causare incidenti e ricevere sanzioni".

Gran Turismo 7 arriverà il 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: gtplanet.net