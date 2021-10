Gran Turismo 7 la beta compare sul PlayStation Store ma purtroppo nulla di giocabile

Gran Turismo 7 è una delle esclusive PlayStation più importanti dei prossimi mesi: il grande ritorno della serie è atteso per marzo del prossimo anno e i fan sono in trepidante attesa di tornare in pista. Per la loro gioia, seguita purtroppo a delusione, nelle scorse ore è circolata un'informazione che voleva la presenza di una versione demo di Gran Turismo 7 nello Store PlayStation.

L'indiscrezione arriva dall'account Twitter PlayStation Game Size, che già in passato aveva anticipato sorprese di questo tipo con successo. Nell'analisi del database dello store è stato trovato un elemento denominato 'Chess' che nient'altro sarebbe che la beta di Gran Turismo 7.

Purtroppo però l'entusiasmo è scemato presto, perché è emerso trattarsi di una versione per uso interno degli sviluppatori e che quindi non sarà rilasciata per il pubblico, almeno nel prossimo futuro. Non è da escludere che Polyphony Digital possa proporre un contenuto di questo tipo agli utenti, ma forse è ancora presto per un ipotetico rilascio.

Gran Turismo 7 è previsto su console PlayStation 4 e 5 per il 4 marzo 2022.

