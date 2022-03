Gran Turismo 7 in un confronto di Digital Foundry fra tutte le sue versioni

Grazie alla possibilità di salvare i replay nel cloud e scaricarli su qualunque versione di Gran Turismo 7 (PS4, PS4 Pro e PS5), Digital Foundry ha potuto effettuare un confronto perfetto fra tutte le piattaforme su cui è disponibile l'opera di Polyphony Digital.

I replay, infatti, non sono esattamente dei filmati registrati: sono "azione" di gioco che viene renderizzata a schermo dal sistema in uso al momento, dunque una scena salvata originariamente su PS5 non sarà identica su PS4.

In generale, la versione PS5 si presenta in 4K nativi, PS4 opta per il Full HD 1080p nativo e PS4 Pro è impostata a 1800p checkerboard, un compromesso di cui sia John Linneman che Alex Battaglia si dicono soddisfatti. Le versioni PS4 e PS4 Pro, comunque, non hanno grandi differenze tolta la risoluzione: il modello base ha solo qualche texture di qualità minore.

La GPU di PS5 è all'incirca due volte e mezzo più potente di quella di PS4 Pro, e infatti la sua potenza processuale non si limita ad aumentare il numero di pixel. Su PS5, ad esempio, c'è molto più fogliame renderizzato ad una qualità molto maggiore, e addirittura alcuni alberi sembrano modelli completamente differenti tra le due versioni.

L'illuminazione la fa da padrone su PS5: la simulazione della diffusione della luce è molto più convincente specialmente su superfici riflettenti. Due cose non presenti su PS4 sono l'illuminazione volumetrica e i godrays, questi ultimi sostituiti da un effetto bloom. Le ombre naturalmente appaiono più definite su PS5, e più sfuocate su PS4.

Le transizioni nel livello di dettaglio sono più evidenti nelle versioni old-gen, un po' come il dettaglio dei modelli delle auto, i tempi di caricamento e l'oscillazione del framerate - quest'ultima naturalmente più su PS4 base che Pro.

In definitiva, Gran Turismo 7 è tecnicamente ottimo su tutti i sistemi su cui è disponibile.

